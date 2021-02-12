ALEKSEEV – Сквозь сон: смотреть онлайн премьеру клипа

В новом клипе «Сквозь сон» ALEKSEEV проник в сон к девушке, чтобы признаться ей в чувствах

Порой сны пробуждают в нас очень сильные эмоции: любовь, веру, радость, страх… Ведь каждому знакомо это чувство, когда просыпаешься со слезами на глазах, со счастливой улыбкой или, наоборот, со щемящим чувством тоски, словно ночь украла свет и радость.

И главное утром – это разобраться, что каждое сновидение может означать и какие наши внутренние переживания явились ночью, обретя неожиданные формы.

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Новый клип ALEKSEEV «Сквозь сон» – трогательная, чувственная история о магии ночи, о погружении в мир снов и о возможности прикоснуться к заветной мечте хотя бы на миг. Это история про чувства, о существовании которых ты в реальности боишься признаться даже самому себе. История про самый сокровенный, томный секрет.

Неудивительно, что именно романтик ALEKSEEV в своей новой видеоработе решил пригласить своих поклонников в путешествие по своим снам. А точнее, отправиться с ним во сны любимой девушки, чтобы признаться ей в истинных чувствах.

– В клипе «Сквозь сон» я передал ощущение робкой влюбленности, – рассказывает ALEKSEEV. – Момент, когда кажется, что каждый неосторожный шаг или вдох может нарушить волшебную эфемерность. Мой герой решает прокрасться в сон девушки, чтобы рассказать о своих чувствах и, если суждено, получить отклик в реальности. Я знаю, что даже самые нереальные сны имеют свойство сбываться. Поэтому мечтайте, думайте и сны могут воплотиться в жизнь.

Каждый кадр клипа пронизан романтической эстетикой, характерной творческому стилю ALEKSEEV. Сцены, где артист парит в воздухе, пытаясь приблизиться к героине, оказались невероятно сложными технически и физически, но результат, который мы видим в клипе, точно стоил того.

Съемки клипа происходили под творческим руководством режиссеров Дениса Манохи и Максима Шелковникова, а роль Спящей Красавицы сыграла украинская фотомодель Анастасия Бондарчук.

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