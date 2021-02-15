MELOVIN – І кров кипить: слушать онлайн премьеру песни

Украинский певец MÉLOVIN наконец выпустил новый трек «І кров кипить», который завершил творческую паузу.

Слушать премьеру песни MELOVIN – І кров кипить онлайн:

Новый сингл артист написал всего за две ночи, а выпустил его уже через две недели. MÉLOVIN отмечает, что эта песней «І кров кипить» он открыл свою душу.

– Каждый человек может быстро засиять в отношениях, так же и быстро угаснуть. Каждый человек может в один момент потерять все. Все чувства, любовь и тот запал, который был раньше. Карантин разлучил многих. Мне было больно за этим наблюдать, больно переживать самому. Не все смогли пройти эту проверку в отношениях. Не все. И кровь кипит, а на душе все уже давно прохладно. Поэтому я перечеркнул все свои планы и сказал себе, что этот трек должен услышать каждый, кто разделит со мной эти эмоции, – поидлився MELOVIN.

Сейчас MÉLOVIN переживает новый этап в своем творчестве – изменение образа, а также реализацию новых целей. Как рассказывает сам артист, уже скоро слушатели смогут увидеть его в новом амплуа.

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