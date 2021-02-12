Тина Кароль – Скандал: смотреть онлайн премьеру клипа

Тина Кароль стала главной героиней скандального видео
Тина Кароль презентовала клип на песню «Скандал», который стал первым синглом ее будущего альбома.
Главным смыслом песни «Скандал» Тина называет освобождение от собственных преград. Певица существует в моменте, когда избавление от боли прошлого дарит свободу будущему. Певица становится женственной в чувствах и хладнокровной в своих выводах.
Мастерски владея жанром музыкального перформанса, Тина Кароль рассказывает историю знакомую каждой девушки.
Мы снимали клип на пленку, чтобы сохранить достоверность атмосферы
Режиссером клипа выступил Indy Hait.
– Я снял клип-перфоманс, где главенствует не сюжет, а личность певицы и ее дар рассказа большой истории в одной песни. Спектор эмоций и чувств отличает эту работу от обычного представления о клипе. Песни Тины настолько сильно меняют жизни людей, вдохновляют и созидают, настолько же честной она есть со своим зрителем. Мы снимали клип на пленку, чтобы сохранить достоверность атмосферы и максимальную честность кадра. «Скандал» – это история с открытом финалом, концовку которого выбирает сам зритель, – говорит режиссер.
Песня «Скандал» написана Тиной Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым.
Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. Смелое слияние тройных битов драм-машины, богатство электронного звука в совокупности с узнаваемым вокалом певицы.
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Используя ненавязчивый поп-мотив, замешанный с эстетикой конца 80-тых и начало 90-тых, Тина Кароль обращается к жанру диалога со слушателем. Подача вокала созвучна с манерой исполнения соул певиц «нулевых».
В песне выражена идея обреченных отношений на ровне с надеждой о светлом будущем. Она предлагает ролевую модель не о том, как нужно, а том, как не нужно любить.
Она должна быть сильной, просто потому что так надо
– «Песня «Скандал» о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо, – рассказывает о своей работе Тина Кароль.