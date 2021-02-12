Тина Кароль – Скандал: смотреть онлайн премьеру клипа

Тина Кароль презентовала клип на песню «Скандал», который стал первым синглом ее будущего альбома.

Главным смыслом песни «Скандал» Тина называет освобождение от собственных преград. Певица существует в моменте, когда избавление от боли прошлого дарит свободу будущему. Певица становится женственной в чувствах и хладнокровной в своих выводах.

Мастерски владея жанром музыкального перформанса, Тина Кароль рассказывает историю знакомую каждой девушки.

Мы снимали клип на пленку, чтобы сохранить достоверность атмосферы

Режиссером клипа выступил Indy Hait.

– Я снял клип-перфоманс, где главенствует не сюжет, а личность певицы и ее дар рассказа большой истории в одной песни. Спектор эмоций и чувств отличает эту работу от обычного представления о клипе. Песни Тины настолько сильно меняют жизни людей, вдохновляют и созидают, настолько же честной она есть со своим зрителем. Мы снимали клип на пленку, чтобы сохранить достоверность атмосферы и максимальную честность кадра. «Скандал» – это история с открытом финалом, концовку которого выбирает сам зритель, – говорит режиссер.



Песня «Скандал» написана Тиной Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым.

Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. Смелое слияние тройных битов драм-машины, богатство электронного звука в совокупности с узнаваемым вокалом певицы.

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Используя ненавязчивый поп-мотив, замешанный с эстетикой конца 80-тых и начало 90-тых, Тина Кароль обращается к жанру диалога со слушателем. Подача вокала созвучна с манерой исполнения соул певиц «нулевых».

В песне выражена идея обреченных отношений на ровне с надеждой о светлом будущем. Она предлагает ролевую модель не о том, как нужно, а том, как не нужно любить.

Она должна быть сильной, просто потому что так надо

– «Песня «Скандал» о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо, – рассказывает о своей работе Тина Кароль.