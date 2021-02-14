Планируешь провести День святого Валентина вместе со второй половинкой дома? Тогда тебе точно нужен хороший фильм для романтического дня или вечера. Новый канал всегда заботится о том, чтобы 14 февраля вы вместе с любимым или любимой могли посмотреть только лучшие фильмы о любви. В этом году мы предлагаем ТОП-5 лучших историй с лучшими актерами. Включай Новый канал 14 февраля и наслаждайся романтическим киномарафоном вместе с нами!

«Смешанные»

Когда: 10:00

Жанр: романтическая комедия

Актеры: Адам Сендлер, Дрю Берримор, Белла Торн, Эмма Фурманн, Алив Элин Линд, Брекстон Бекхем

После катастрофического свидания «вслепую» родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном: они не хотят больше видеть друг друга никогда! Полагая, что их знакомство окончено, обе семьи пользуются удобным случаем и отправляются в идеальный отпуск с детьми. А оказываются в одних и тех же гостиничных апартаментах на роскошном южноафриканском курорте на целую неделю.

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»

Когда: 12:40

Жанр: фэнтези

Актеры: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Билли Бёрк, Питер Фачинелли

Главной героине предстоит сделать необычайно сложный выбор: остаться в живых самой или же погибнуть, сохранив своего ребенка. Как любая мать, она принимает решение в пользу чада. В этом особенном малыше смешалась кровь вампира и человека. Возлюбленный и вся его семья не соглашаются с таким выбором. Отчаявшейся девушке больше неоткуда ждать помощи и поддержки, но неожиданно ее верным другом и защитником становится тот, на кого не приходилось рассчитывать. Вот только спасение ребенка может стать началом самой жуткой и кровавой трагедии, о которой пока никто не догадывается.

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Когда: 15:00

Жанр: фэнтези

Актеры: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Дакота Фаннинг, Анна Кендрик, Джексон Рэтбоун, Эшли Грин, Питер Фасинелли, Никки Рид, Элизабет Ризер, Келлан Латс

Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же, теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни. Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов.

«Титаник»

Когда: 17:00

Жанр: мелодрама

Актеры: Кейт Уинслет, Леонардо ДиКаприо, Билл Пакстон, Сьюзи Эмис, Дэвид Уорнер, Билли Зейн

Из портового города Саусхэмптон отправляется в свое первое плавание самый большой на то время корабль – «Титаник». Он следует в Америку, везя с собой на борту тысячи людей с их надеждами и судьбами. Среди них 17-летняя Роза Дьюитт Букэйтер, красивая и богатая девушка, задыхающаяся в лицемерном буржуазном мире своих родителей, и бедный художник-самоучка Джек. Создатели «Титаника» уверены в непотопляемости судна, однако злой рок посылает навстречу ему громадный айсберг. И романтическое приключение Розы и Джека перерастает в борьбу на выживание со стихией. На что способна любовь? Спасутся ли они?

«Троя»

Когда: 21:00

Жанр: приключения

Актеры: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум, Диана Крюгер, Брайан Кокс

В течение времен люди вели войны. Некоторые за власть, некоторые за славу, некоторые за честь, а некоторые за любовь… В 1193 году до нашей эры принц Трои Парис украл прекрасную Елену, жену короля Спарты Менелая, повергнув греков и троянцев в долгую кровопролитную войну. Греческая армада под предводительством Ахилла подошла к столице Трои и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих десять лет.

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Фото: IStock

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