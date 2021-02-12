Jerry Heil – АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ: смотреть онлайн премьеру клипа

Накануне Дня святого Валентина Jerry Heil выпустила песню #АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ. Этот сингл – первая ласточка из нового мини альбома певицы «Особисте». EP удивит всех неожиданной откровенностью: такую ​​сторону Jerry Heil еще не знал и не видел никто.

Внимательные поклонники Jerry Heil раньше могли слышать #АРИФМЕТИКУ_КОХАННЯ: певица исполняла ее осенью 2019-го года, на дебютном концерте #Я_ЯНА. Сегодня эта песня выходит в новом звучании и намекает, чего ждать от альбома «Особисте». Его название в полной мере отражает настроение и общий концепт. Это семь треков личной тематики, очень дорогих сердцу Jerry Heil. Некоторые из них она написала еще несколько лет назад и ждала удобного момента, чтобы ими поделиться.

Отношения – еще та арифметика!

Яна Шемаева рассказывает, что на написание #АРИФМЕТИКИ_КОХАННЯ ее вдохновила книга, которую она так и не прочитала. Ей посоветовали «Математику любви» – в этой книге речь идет о теории, согласно которой можно вычислить, когда в твоей жизни появится «твой человек», любовь всей жизни. Надо всего лишь «пережить» определенное количество свиданий и партнеров. По словам Яны, она сначала отрицала такую ​​идею, но в конце концов размышления на эту тему привели к интересным выводам. И вдохновили на создание песни и определенной «формулы любви»:

– Сами отношения – еще та арифметика! Балансировать между «быть собой» и действительно порой заранее продумать действия, чтобы не наломать дров. И главное: единое целое образуется из двух полноценных единиц! В любви 1 + 1 = 1, – убеждена Jerry Heil.

Jerry Heil – # АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ на всех цифровых площадках.

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