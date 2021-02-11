Группа KADNAY представит эксклюзивную программу «Теплый Live» в Киеве

8 марта группа KADNAY представит новую акустическую программу «Теплый Live» – специально к Международному женскому дню. Эксклюзивное выступление состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall.

На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в совершенно другой обработке и с новым прочтением.

– Навеянный теплым весенним ветром, открытыми сердцами и острым ощущением любви… Так прозвучит наш «Теплый Live». Приходите в Caribbean Club, чтобы увидеть новое шоу вживую, почувствовать невероятную музыкальную атмосферу, проникнуться любовью и согреться на нашем теплом live-концерте», – поделился фронтмен группы Дмитрий Каднай.

KADNAY всегда умело удивляют публику своими уникальными шоу и новая концертная программа не будет исключением, ведь музыканты постоянно работают в студии, досконально продумывая каждую деталь нового шоу.

Количество мест ограниченно – в продаже только 100 билетов.

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