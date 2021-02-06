KAREENA (Карина) – Твой потолок: слушать альбом

Певица передала муд современной жизни для всех, кто с ней на одной волне

Дерзкие слова и музыкальный вызов – вот что приготовила KAREENA в своем EP «Твой потолок». Мини-альбом состоит из четырех треков и призван качать и провоцировать. Осторожно, будьте готовы к мату из уст этой взрослеющей певицы. Слушаем?

К слову, настоящее имя KAREENA – Карина Балашова. Она родилась в Днепре в 2003 году и успела засветиться на украинском вокальном телешоу. Сейчас девушка – это соулмейт из TikTok, которая активно развивается не только в музыке, но и набирает базу в соцсетях.

Мы спросили KAREENA, как выделиться в TikTok среди тысяч людей. И вот что она советует:

– Нужно найти в себе необычные черты, достоинства, фишки и больше акцентировать на них внимание. Стараться делать уникальный контент и быть харизматичным, трушным, чтобы аудитория тебе доверяла. Как правило, в TikTok залетают видео, где показано необычное, иногда, даже странное и глупое поведение или характерные ролики, которых нет у других.

Чего не стоит делать?

– Однозначно не стоит рекламировать любые финансовые махинации, глупые заманухи в казино, алкоголь и сигареты. Побуждение к насилию, криминальные действия, призыв к употреблению наркотических веществ, нагота и проституция, любая дискриминация людей по цвету кожи или национальности, отношению к религии и сексуальной ориентации – это все табу для TikTok. Также не стоит делиться никакой персональной информацией, будь то номер телефона или адрес.

Как вам трек певицы? Возьмете фоном на выходные?

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