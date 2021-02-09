TamerlanAlena – Святая вода. Дуэт объявили об апгрейде музыкального стиля

Трек «Святая вода» стал презентацией нового звучания

TamerlanAlena перезапустили свое творчество и объявили о новом этапе развития дуэта. Первой ласточкой нового стиля стал трек об остросюжетных отношениях. Авторство песни принадлежит самим артисты. Аранжировку создал Сергей Ранов, автор аранжировки супер-хита «Плакала» группы KAZKA. А мастерил трек на студии в Калифорнии международный Gold-Platinum мастеринг-инженер Лукас Пиментелу, на счету которого работа над саундом фильмов «Джокер», «Выживший», «Король Артур». Давайте послушаем:

– Чтобы удивлять и освежать чувства нашего слушателя, мы ищем новое звучание, где-то меняем манеру исполнения, экспериментируем с тональностями, – рассказала Алена. – Именно поэтому работаем с новыми, интересными профессионалами в музыке, которые наполняют наш с Тамерланом творческий процесс свежим дыханием.

– Мы полностью обновили команду, которая занимается саундом. В этот раз решили поработать с новыми ребятами с другим музыкальным видением, – дополнил Тамерлан.

Вокалисты поделились, творчеством каких мировых звезд вдохновляются. И важно ли им попасть в тренды.

– В последнее время я слушаю Ариану Гранде, она хорошая вокалистка. Люблю творчество Кристины Агилеры, Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри, сейчас к ним присоединились и Ариана. Она очень близка мне по духу. И, однозначно, примером для меня является Дрейк. Его альбомы всегда взрывают драйвом и взлетают в чартах. Не зря он является рекордсменом во всем мире в продаже своей музыке в цифре, – продолжила Алена.

– Согласен полностью с тем, что Дрейк – это тот артист, который задает в музыке тренды, – подытожил Тамерлан. – На него ориентируются абсолютно все, ведь он держит в напряжении весь мировой шоу-бизнес. Но хочу вам сказать, что тренды – это временные явления, за которыми достаточно трудно угнаться. Постоянно появляются новые артисты, которые создают что-то необычное, а остальные это начинают подхватывают. Я больше сторонник вечной музыки, которую можно будет послушать через пять – десять лет, и она всегда будет оставаться крутой и актуальной. Возможно, без былой трендовости, но с настоящим, приятным звучанием.

Вероятно, что сингл «Святая вода» положит начало четвертому альбому TamerlanAlena уже в обновленной музыкальной стилистике.

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