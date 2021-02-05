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05 февраля
Это успех! Украинка Таню Муиньо сняла клип для американской рэп-звезды Cardi B
Всемирно известная артистка осталась довольна их сотрудничеством
Вот это новость! Украинская режиссерша Танью Муиньо, которая является автором большинства видеоработ MONATIK, удивила коллаборацией с американской рэп-исполнительницей Cardi B. Девушка сняла для эпатажной артистки зрелищный клип на песню Up, которая войдет в ее новый сборник. Cardi B осталась довольна сотрудничеством с украинской режиссершей. Она даже опубликовала небольшое видео в Instagram и поблагодарила ее за работу.
В клипе эпатажная рэп-звезда Cardi B воплотила образ вдовы, которая хоронит ушедший 2020 год. Видеоработа наполнена экспрессивными танцами и вызывающими «шалостями» с балетом. Ядовитая смесь!
Новый клип Cardi B на песню Up уже доступен к просмотру. Включай прямо сейчас!
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