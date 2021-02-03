От съемок в клипе KAZKA к сольной карьере: звезда украинского YouTube презентовала дебютную песню

Petrovochka представляет свою первую песню «Прощай, Амур». Саундпродюсером трека стал известный украинский музыкант, участник Нацотбора на «Евровидение» и «Х-Фактора» LETAY. Песня запускает сольную карьеру певицы, которая станет новым большим именем в украинской музыке.

— «Прощай, Амур» — песня-контраст. С одной стороны, ты хочешь убить Амура. С другой – называешь его «Ты мой Амур». Я написала эту песню в 16 лет. С нами случаются разные истории, и любовь бывает несчастная, но это не повод, не любить, — рассказывает Petrovochka.

Petrovochka — сольный проект Ани Петровской. Она уже хорошо известна украинской аудитории с участием в песенном шоу Х-Фактор. Видео кастинга певицы с песней Сергея Бабкина стало хитом в украинском YouTube и собрал более 1,2млн. просмотров. После этого артистка долгое время выпускала каверы на собственном канале, что привело её на сцену Atlas, где Petrovochka выступила вместе с группой Фіолет.

«Прощай, Амур» — дебютный трек черкасской инди-артистки. В нем Аня ловко переосмысливает наследство украинской и мировой культуры. В песне можно найти отсылки к поэзии Лины Костенко и романов Даниэля Дефо. Трек войдет в первый альбом, релиз которого планируется на 2021 год. Над ним Аня работает сразу с несколькими украинскими саундпродюсерами, включая LETAY (Илья Резников).

— Когда ко мне обратилась Анна, я прослушал весь её многочисленный материал и предложил работать с песней «Прощай, Амур». У нее уже был демо вариант аранжировки, но я понял, что песня требует совершенно другого, и мы с Аней начали искать. Это было очень интересно, и всё удалось. Мне нравится результат сочетания легких мелодий с иронической лирикой, качовый грув и своеобразный стиль Ани, — рассказывает LETAY.

— Сначала она была очень драматичной, если не сказать трагической! Но Илья Резников – саундпродюсер трека – услышал её иначе. И песня набрала новую окраску, — рассказывает Petrovochka.

Своей целью Аня ставит добавить новое дыхание в современную украинскую музыку. Её цель на сейчас – собрать НСК «Олимпийский» своим творчеством. «Прощай, Амур» станет первой ступенькой на этом пути и имеет все шансы быть одним из главных хитов этого года.

Хитовый потенциал почувствовал и лидер группы Фіолет Сергей Мартынюк:

— Приятно наблюдать за профессиональным рождением нового музыкального имени. Женственно, поэтически, мелодично и с потенциалом на крутые хиты.

Сейчас Petrovochka с командой готовятся к премьере клипа на «Прощай, Амур» и выпуска следующих синглов.

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