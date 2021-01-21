Джаред Падалеки хотел закончить актерскую карьеру после Сверхъестественного

Но новый проект «Уокер» убедил селебрити остаться

Звезда культового сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки признался, что подумывал завязать с актерством после финала 15-летнего проекта. Но ребут «Крутого Уокера» от The CW убедил актера остаться.

– Я часто говорил, что хочу уйти на покой, особенно по части актерства. Мол, устал от чужого внимания, устал ежедневно вставать по будильнику, – объяснял свои причины Джаред Падалеки.

Отказаться от предложения сыграть на экране современную версию героя Чака Норриса Падалеки не смог. К тому же, актеру повезло, что съемки проходят в родном Техасе, и в Джареда есть возможность все свободное время проводить с семьей, а с женой еще и работать в одном проекте.

А пока Джаред Падалеки готовится к роли рейнджера, его любимым для всех образом Сэма Винчестера из сериала «Сверхъестественное» по будням в 8:30 на Новом канале.

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