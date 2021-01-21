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Шок: Джаред Падалеки хотел закончить актерскую карьеру после «Сверхъестественного»

Джаред Падалеки хотел закончить актерскую карьеру после Сверхъестественного

Но новый проект «Уокер» убедил селебрити остаться

Звезда культового сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки признался, что подумывал завязать с актерством после финала 15-летнего проекта. Но ребут «Крутого Уокера» от The CW убедил актера остаться.

– Я часто говорил, что хочу уйти на покой, особенно по части актерства. Мол, устал от чужого внимания, устал ежедневно вставать по будильнику, – объяснял свои причины Джаред Падалеки.

Отказаться от предложения сыграть на экране современную версию героя Чака Норриса Падалеки не смог. К тому же, актеру повезло, что съемки проходят в родном Техасе, и в Джареда есть возможность все свободное время проводить с семьей, а с женой еще и работать в одном проекте.

А пока Джаред Падалеки готовится к роли рейнджера, его любимым для всех образом Сэма Винчестера из сериала «Сверхъестественное» по будням в 8:30 на Новом канале.

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