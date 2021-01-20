Кейт Уинслет рассказала о буллинг после Титаника

Пресса набросилась на селебрити после съемок в фильме

Голливудская актриса Кейт Уинслет призналась, что столкнулась с буллинг после своей роли в фильме «Титаник». Как выяснилось в подкасте актера и стендапера Марка Мерона под названием WTF, благодаря легендарной ленте Уинслет получила не только славу, но и эмоциональные проблемы.

«После выхода на экраны« Титаника »я перешла в режим жесткой самозащиты. Это продолжалось день за днем ​​целые сутки. Я бы постоянно находилась под лупой. Меня много критиковали, а британская пресса была ко мне совсем добра », – рассказала актриса.

Кейт Уинслет чувствовала себя настолько уязвимой, что готова была даже отказаться от популярности, только обрести покой.

«Если честно, то я чувствовала себя гонимой. Помню, как думала: «Все это просто ужасно. Надеюсь, когда это произойдет ». Вскоре все и правда встало на свои места, однако этот опыт заставил меня понять, что если так и выглядят популярность и востребованность, то я безусловно к ним не готова. В то время я еще совершенствовала свои навыки игры и чувствовала, что не хочу больших голливудских проектов. Я не хотела ошибиться и потерпеть неудачу, мне хотелось надолго задержаться в этой игре. Я сосредоточилась на тонкостях актерского мастерства, чтобы лучше понять свое ремесло, и сохраняла какую-то приватность и достоинство. Просто пыталась жить своей жизнью », – призналась Уинслет.

Фото: Getty Images

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