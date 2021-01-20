Эйфория: смотреть официальный трейлер

Телеканал HBO представил трейлер второго специального эпизода сериала «Эйфория». На этот раз он посвящен истории Джулс.

Эйфория – смотреть трейлер онлайн:

part two: jules

stream it early friday at 9pm et/6pm pt on @hbomax pic.twitter.com/JuajvKXyFA — Hunter Schafer (@hunters) January 19, 2021

Эта часть будет называться F * ck Anyone Who’s Not A Sea Blob и расскажет о том, как провела рождественские праздники вторая главная героиня сериала Джулс и о ее размышления о прожитом год.

«Ру была первой девушкой, которая не просто смотрела на меня, она действительно видела меня», – говорит Джулс.

Автором сценария стала сама исполнительница роли Джулс Хантер Шефер вместе с создателем сериала Сэмом Левинсоном.

Специально для нового эпизода американская певица Билли Айлиш в колоборации с Розали написала новый трек под названием «Lo Vas A Olvidar». Его премьера состоится уже в четверг, 21 января.

Премьера второго спешл сериала «Эйфория» состоится в стриминговому сервисе HBO Max 22 января, а 24 января его покажут на HBO.

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