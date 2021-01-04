Новогодние фильмы: подборка семейных фильмов для новогоднего настроения

Новогодние фильмы для всей семьи – вот, что сможет классно поднять настроение, когда зима забыла о снеге. Именно поэтому Новый канал объявляет неделю семейных фильмов и мультфильмов! Окунись в атмосферу детских шалостей и веселья вместе с нами. Просто сейчас выбирай, какие фильмы хочешь посмотреть, и не забудь включить Новый канал в нужное время! Мы точно знаем, что посмотреть для новогоднего настроения!

«Ну что, приехали»

Когда на Новом: во вторник, 5 января, 19:00

Холостяк Ник Персонс знакомится с одинокой мамой двоих детей Сюзанной. Дочь Линдси и сын Кевин против этих отношений. Они уверены, что существует только один идеальный мужчина для их мамы – и это их папа, которого они не видели много лет.

Как-то Сюзанне нужно поехать в командировку в Ванкувер, а детей оставить не с кем. Горе-папаша отмазался, имея теперь другую семью. Ник не упускает возможности помочь и предлагает перевезти детей самолетом из Портленда в Ванкувер, несмотря на то, что они раздражают его. Линдси и Кевин пытаются сделать поездку для Ника настолько кошмарной, насколько возможно.

Сначала через Линдси и Кевина их всех не пускают на самолет, поэтому они вынуждены ехать поездом. Но когда Ник садится на поезд, то вдруг понимает, что детей нет. Ник бежит в заднюю часть поезда, чтобы догнать малышей, которые пытаются убежать. Нику приходится спрыгнуть с поезда вслед за детьми. Теперь им приходится ехать в Ванкувер машиной Ника.

«Ну что, приехали: Ремонт»

Когда на Новом: во вторник, 5 января, 21:00

Ник и Сюзанна поженились! Они ждут пополнения, а потому оставаться в маленькой квартире в городе – не вариант. Семья решает переехать в загородный дом. Но приобретя его, оказалось, что это полная развалюха. Теперь семье вместе нужно привести дом в нормальное состояние. Стартует ремонт! Как новоиспеченная семья справится с таким вызовом?

«Щелкунчик и четыре королевства». Премьера!

Когда на Новом: в среду, 6 января, 19:00

Невероятно умная и способная девочка Клара находит волшебный ключ от музыкальной шкатулки, которую ей подарила мама. Магическим образом она попадает в мир, наполненный невероятными чудесами. Там Клара знакомится с солдатом Филлипом и правителями трех королевств, которые находятся в большой опасности. С помощью новообретенных друзей Клара должна отважиться на путешествие в зловещее четвертое королевство, чтобы покончить с царящей там тиранией и восстановить гармонию в нестабильном мире…

«Девушка из Джерси»

Когда на Новом: в среду, 6 января, 21:00

Жизнь успешного музыкального пиарщика из Манхеттена Олли Тринке неожиданно трагически меняется, и он остается отцом-одиночкой. Он переезжает жить к своему отцу обратно в пригород Нью-Джерси, где когда-то вырос. Проходят годы, Олли застрял на неинтересной, бесперспективной работе, и не видит способа вернуться к прежней жизни, которую так любил. Но он обожает свою маленькую дочку Герти, для которой жизнь в Джерси – это рай. Однажды Олли встречает Майю, которая бросает вызов его приоритетам и перспективам. Он начинает понимать, что иногда человеку приходится забыть о том, кем он когда-то был, принять то, кем он является в данный момент, и осознать то, что делает его счастливым.

«Северный полюс»



Когда на Новом: в среду, 6 января, 23:20

Северный полюс – место, где расположен волшебный дом Санта Клауса и Миссис Клаус. С годами оно превратилось в огромный город, который питается от магии праздничного счастья во всем мире. Но в последнее время люди стали настолько заняты, чтобы наслаждаться праздничным время вместе, поэтому город переживает проблемы. Кто может помочь сохранить заветные традиции Рождества? Маленький мальчик Кевин может спасти магию праздника, если ему удастся убедить свою маму Челси снова открыть магию сезона. С небольшим дополнительной помощью волшебного учителя Райана, таинственной девушки, похожей на эльфов, Клементин и евангельской певицы по имени Джозефина, Кевин решает привлечь маму к развлечениям и доказать, что одним маленьким голосом может изменить сердца многих.

«Рататуй»



Когда на Новом: в четверг, 7 января, 18:50

Крыс Реми живет на чердаке. У него есть особенность – очень тонкое обоняние и чувство вкуса. Телепередача лучшего повара Франции Огюста Гюсто открывает перед ним мир кулинарии. Он мечтает стать настоящим шеф-поваром, но у его отца – вожака стаи, это не вызывает одобрения. Отец ненавидит все, что связано с людьми. Однажды, оказывается в Париже у ресторана известного Гюсто. Он проникает на кухню, где его находит уборщик Лингвини. Они начинают совместно работать, крыса помогает Лингвини готовить блюда, управляя его действиями сидя у него на голове и дергая за волосы.

«Предложение»

Когда на Новом:в четверг, 7 января, 21:00

Маргарет Тэйт — исполнительный редактор издательства «Руик и Хант Паблишин» в Нью-Йорке, высокопрофессиональный и при этом деспотичный и высокомерный топ-менеджер, которую подчиненные хотя и уважают, но не любят и боятся. Совершенно забыв, что она гражданка Канады, Маргарет по невнимательности просрочивает американскую рабочую визу. В результате ей предстоит депортация на родину, чего она, естественно, очень хочет избежать. И вот в кабинете начальства она внезапно обращает внимание на своего ассистента Эндрю Пэкстона и на лету придумывает отличный выход из неприятной ситуации: она выйдет замуж за Эндрю! Но Эндрю тоже не так прост. Чем закончится эта авантюра?

«Северный полюс: открыт на Рождество»



Когда на Новом: в четверг, 7 января, 23:20

Успешная женщина Маккензи Уоррен узнает, что тетушка оставила ей в наследство целый отель. Он расположен в тихом, спокойном и мирном городке. Несмотря на то, что Маккензи реализовала себя в жизни, она не собирается упускать такой шанс и, несмотря на рождественские праздники, отправляется в отель. Оказавшись на месте, ее захватывает волна теплых ностальгических воспоминаний. Маккензи помнит, как проводила здесь время в детстве, как веселилась и наслаждалась жизнью.

Забыв о работе, она мечтает остаться здесь, чтобы вспомнить то чувство искренней радости. И все бы ничего, но у нее уже есть работа. И теперь Маккензи должна решить, что делать, – довести дом до ума и продать по хорошей цене или полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. И если она вскоре не сделает выбор, то может потерять все перспективы.

«Монстры на каникулах» 3 части

Когда на Новом: в пятницу, 8 января, с 15:40.

Граф Дракула для себя и своей любимой дочки построил хорошо укрытый от посторонних глаз отель, куда монстры со всего света приезжают отдохнуть от семейных забот, повседневной суеты и, конечно… людей. Но вездесущие американские туристы проникают и сюда. И его любименькая дочь Мэйвис влюбляется в обычного человека… Во второй части мультфильма Граф Дракула узнает, что скоро станет дедом. И после рождения малыша придумывает разные способы, чтобы пробудить в наследнике древнего вампирского рода семейную силу. В третьей части семейна отправляется в круиз. Дракула загрустил от одиночества и ищет даму сердца. Такую, как красотка капитан корабля. Но эта блондиночка совсем не та, за кого себя выдает…

«Ночь в музее» 3 части

Когда на Новом: в субботу, 9 января, с 16:20

Ларри устраивается ночным сторожем в музей. И оказывается, что в темное время суток там кипит жизнь! Тиранозавр бегает по залам, римляне враждуют с ковбоями, животные гуляют сами по себе. Все это из-за уникального артефакта, на который давно точат зуб грабители. Вся надежда на охранника Ларри! Во второй части Ларри спасает своих друзей-экспонатов от оживших злодеев разных веков, ведь артефакт попадает не в те руки. А в третьей части парень должен сделать все, чтобы разгадать загадку артефакта, который возвращает экспонаты ночью к жизни. Ведь они утратили эту возможность.

«Богатенький Ричи»



Когда на Новом: в воскресенье, 10 января, 21:00

Ричи Рич – сын богатых родителей, состояние которых оценивается в 70 млрд долларов. Он имеет все, что только пожелает, кроме друзей. Как-то во время одной из своих прогулок по городу Ричи познакомился с обычными детьми с улицы. Они играли в бейсбол и Ричи попросился поиграть с ними. Ему удалось поразить всех своей игрой, и пригласил детей к себе в гости. По приглашению английской королевы его родители полетели в Англии, а Ричи остался, чтобы поиграть с друзьями. На следующий день мальчик узнает, что самолет его родителей взорвали, а мама с папой пропали без вести. Теперь Ричи должен взять на себя управление семейной империей.

«Четыре Рождества»

Когда на Новом: в воскресенье, 10 января, 23:00

Брэд и Кейт – замечательная и красивая влюбленная пара. Скоро рождество, и они хотят его встретить вместе со своими родителями, которые в разводе. Им придется приложить немало усилий, чтобы оказаться за один день сразу в четырех местах. Как они это провернут?

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