Принц Гарри и Меган Маркл запускают свой подкаст на Spotify

Королевская чета подписало контракт с интернет-сервисом

Принц Гарри и его жена Меган Маркл запускают собственный подкаст на Spotify. Недавно стало известно, что пара подписала контракт о выпуске своего шоу.

Как сообщают герцоги Сассекские, их подкаст будет посвящен людям и их историям. Ведь своей самой большой страстью супруги называет знакомства с новыми людьми. Возможно, подкаст носить социальный характер.

– Суть этого проекта – дать возможность выразить различные точки зрения и услышать разные голоса, которые, возможно, вы раньше не слышали, и найти нашу общую основу, – поделились Меган и Гарри.

Интересно также и то, что пара теперь представляться просто как Меган и Гарри без своих официальных титулов. Сколько денег за этот контракт получит пара, не сообщается.

А первый выпуск подкаста выйдет уже в конце декабря. Прослушать его можно будет бесплатно на Spotify.

Фото: Getty Images

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