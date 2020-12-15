Джастин Бибер готовит рождественскую песню

В записи принял участие хор медработников Великобритании

Канадский певец Джастин Бибер записал рождественский трек. Этот специальный благотворительный проект вместе с хором лондонских медицинских работников записал специальный благотворительный рождественский сингл. Об этом сообщает AP.

Фактически, хор из медсестер, врачей и другого медицинского персонажа перепел вместе с Бибером его песню Holy. Запись хора проходил на знаменитой лондонской студии Abbey Road Studios.

Хор, в состав которого входят медсестры, врачи и другой медицинский персонал, работающий в службе здравоохранения британской столицы, присоединился к канадской поп-звезды для выполнения специальной версии его песни Holy.

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS! Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9 — The NHS Choir (L&G) (@Choir_NHS) December 13, 2020

Интересно, что это уже не первая история, которая связывает лондонский медицинский хор и Джастина Бибера. В 2015 году именно он соревновался с певцом за победу в чарте Рождественская песня №1. Тогда Бибер призвал миллионы своих поклонников поддержать хор, а не его. И хористы же заняли свое первое место.

– Приятно воссоединиться с хором, с которым мы делим забавную историю из британских чартов. Особенно в эти трудные времена я рад присоединиться к ним для создания благотворительного сингла, который принесет пользу работникам NHS, которые оказались на передовой этой пандемии, и отдать должное их невероятной самоотдачи, – сказал Бибер.

Премьера песни состоится 18 декабря. Вся прибыль пойдет на благотворительные цели Национальной службы здравоохранения.

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