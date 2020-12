Джастин Бибер готовит рождественскую песню

В записи принял участие хор медработников Великобритании

Канадский певец Джастин Бибер записал рождественский трек. Этот специальный благотворительный проект вместе с хором лондонских медицинских работников записал специальный благотворительный рождественский сингл. Об этом сообщает AP.

Фактически, хор из медсестер, врачей и другого медицинского персонажа перепел вместе с Бибером его песню Holy. Запись хора проходил на знаменитой лондонской студии Abbey Road Studios.

Хор, в состав которого входят медсестры, врачи и другой медицинский персонал, работающий в службе здравоохранения британской столицы, присоединился к канадской поп-звезды для выполнения специальной версии его песни Holy.

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS!

Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9

— The NHS Choir (L&G) (@Choir_NHS) December 13, 2020