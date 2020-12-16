Лана Дель Рей обручилась с парнем из приложения для знакомств

Звезда зажгла шикарное обручальное кольцо

Американская певица Лана Дель Рей может вскоре выйти замуж. Западные СМИ говорят, что селебрити обручилась с 31-летним певцом Клейтоном Джонсоном. В августе этого года пара встретилась в приложении для знакомств.

Слухи о том, что пара обручилась, распространились после того, как фанаты заметили большую кольцо на безымянном пальце певицы на вечернем шоу Джимми Фэллона.

Сама Лана Дель Рей новости о своих возможных помолвке никак не комментирует. Если это правда, то для звезды это будет первый брак. А вот в статусе невесты ей уже быть приходилось. В 2014 году звезда была помолвлена ​​с певцом Барри Джеймсом О’Нилл.

Фото: Getty Images

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