Назван самый популярный представителя королевской семьи

Кто бы мог подумать, что ею станет американка

В Великобритании назвали самого популярного члена королевской семьи. Ею стала жена принца Гарри Меган Маркл. Герцогини Сассекской удалось обойти в рейтинге Кейт Мидлтон и саму королеву Елизавету II.

Известно, что рейтинг формировали на основе анализа поисковых запросов в YouGov, Google и Instagram. По популярности среди британских подданных рузотаты распределились следующим образом: Меган – 14,5%, Кейт – 14,4%, а королева Елизавета II – 14,3%.

Даже после сложении с себя обязанностей члена королевской семьи Меган Маркл не снижает свои позиции. Напротив, ее рейтинг растет, чего нельзя сказать о ее супруга принца Гарри. Но ему все же удалось обогнать в рейтинге своего брата принца Уильяма.

Фото: Getty Images

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