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14 декабря
Какое оно: Мадонна набила свое первое тату
Рисунок селебрити посвятила своим детям
Американская певица Мадонна впервые за свои 62 года сделала татуировку. Знаменитость решила набить инициалы своих детей. Теперь на запястье звезды красуются буквы LRDMSE. Они соответствуют именам шести детей Мадонны – 24-летней дочери Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летней Мерси и 8-летних дочерей Эстер и Стелле.
Процессом нанесения тату Мадонна поделилась в своем Instagram. с фото понятно, что певица специально приехала в мастера в салон и обсуждала с ним будущую работу.
«Татуированная впервые», – подписала серию Мадонна.
Фото: Getty Images
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