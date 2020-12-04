Селена Гомес выбрали человеком года

Артистку отметили и за гражданскую позицию

Известное издание People назвали имена знаменитостей, которые получили звание «Человек года». В их список попала и американская певица Селена Гомес. Свое звание селебрити заслужила не только за музыкальные успехи, но и гражданскую позицию.

Издание подчеркнуло важность участия Селены Гомес в протестах против жестокости полиции в отношении темнокожих людей и ее призыв голосовать на президентских выборах. Певица поддерживала движение Black Lives Matter и его представителей, передав свой аккаунт в пользование активистке Black Lives Matter Алисии Гарза, а также Ракель Уиллис, которая поддерживает трансгендеров.

«Мне кажется, что запуск Rare Beauty был невозможен три или четыре года назад. Только теперь я понимаю, как это – быть по ту сторону, сравнивать себя с кем-то и пытаться выглядеть так или иначе, чтобы вписаться в общество. Справедливости ради должен сказать, что я на тысячу процентов понимаю проблемы своих клиентов. Это нелегко для всех нас, и я хочу, чтобы люди просто знали, что не одиноки в своих проблемах », – пояснила Селена Гомес.

Также весь год певица не стеснялась открыто говорить о своих психологических проблемах и пережитую депрессию. А критика внешности в социальных сетях вдохновила звезду создать собственный бренд косметики Rare Beauty.

Фото: Getty Images

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