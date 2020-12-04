Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Я до сих пор люблю его»: Майли Сайрус – о чувствах к Лиаму Хемсворту

«Я до сих пор люблю его»: Майли Сайрус – о чувствах к Лиаму Хемсворту

Майли Сайрус – о чувствах к Лиаму Хемсворту

После развода звезда еще не разлюбила бывшего

Американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт уже давно шокировали фанатов своим неожиданным брейкапом. После того артистка даже успела повстречаться с Коди Симпсоном, а актер завязал роман с Габриэлла Брукс.

Но все же мысли по былого не покидают Майли Сайрус. Селебрити часто вспоминает екскоханого в своих интервью.
Недавно в эфире радио SiriusXM Майли Сайрус рассказала, что их с Лиамом брак распался из-за конфликтов. Она также призналась, что до сих пор питает чувства к бывшему мужу.

«Я действительно его очень сильно любила, до сих пор люблю и всегда буду», – отметила Сайрус.

Фото: Getty Images

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