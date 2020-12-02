Официант Елизаветы II обворовывал Букингемский дворец

Мужчина признался, что сбывал краденое на eBay

Недавно в Вестминстерском мировом суде Лондона бывший помощник службы кейтеринга Адамо Канто признался, что воровал ценные вещи из Букингемского дворца в период с 11 ноября 2019 по 7 августа 2020 года. Получается, что даже работники королевской семьи не могут полностью надежными. Еще больше шокирует тот факт, что официант не просто воровал у самой Королевы, но и продавал некоторые вещи на аукционе eBay.

В список, того, что исчезло из Букингемского дворца через Адамо Канто, принадлежит официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с их автографами, портрет принца Гарри, альбом с фотографиями королевского государственного банкета в честь визита Дональда Трампа в Великобританию, Почетный орден Бани, принадлежавший вице-адмиралу Тони Джонстону-Берту, и Королевский Викторианский орден.

Оказывается, что мужчина похитил 77 предметов из дворцового магазина, другие – из шкафчиков сотрудников персонала, бельевой комнаты, билетной кассы Royal Collection, магазина Queen`s Gallery и кладовые герцога Йоркского. Но продать с награбленное Канто удалось только 37 предметов и за меньшую цену, чем их настоящая стоимость. Всего на похищенных вещах официант заработал семь тысяч фунтов.

Фото: Getty Images

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