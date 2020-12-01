Инсайдеры подтвердили отношения Рианны и A$AP ROCKY

Звезда недолго переживала из-за окончания предыдущего романа

Началу 2020 года ознаменовалось для американской певицы Рианны разводом с саудовским миллиардером Хассаном Джамиля. Трехлетние отношения завершились через артистку, по крайней мере так утверждают источники. И пока фанаты переживали по Рири, она долго не горевала.

Оказалось, что Рианна встречается со своим давним другом рэпером A$AP Rocky. Об этом пишет издание People со ссылкой на инсайдеров. Мол, пару недавно заметили за ужином в отеле Beatrice Inn в Нью-Йорке и выглядели они больше, чем друзьями.

Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky начали распространяться еще в 2013 году. Поводом послужило то, что певица снялась в клипе рэпера на песню Fashion Killa. Сейчас ни звезды, ни их представители роман официально не комментируют.

Фото: Getty Images

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