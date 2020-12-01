Макс Барских – Silence: премьера ремикса от резидента Армина ван Бюрена!

Silence, первый англоязычный релиз Макса Барских за последние восемь лет, обрел новое звучание. Резидент лейбла Армина ван Бюрена Armada Music переосмыслил песню в эстетике мелодик-хауса и добавил фирменные вкрапления прогрессив-транса, своего любимого жанра.

Релиз оригинальной версии Silence состоялся 7 августа: трек собрал свыше пяти миллионов прослушиваний на сегодняшний день в официальных сообществах музыканта и встал в популярные плейлисты Spotify по всему миру – Нидерланды, Франция, Бельгия, Канада… Песня стала идеальным аккомпанементом летних вечеринок под открытым небом и тусовок на яхте.

Это первое сотрудничество Макса Барских с резидентом Armada Music Александром Поповым – знаковой фигуре в области электронной музыки. Попов – номинант престижной премии International Dance Music Awards, трехкратный участник рейтинга TOP 150 лучших диджеев мира по версии авторитетного издания DJ Mag.

Новая версия Silence, продолжая экспансию Барских в европейскую танцевальную музыку, включена в компиляцию Alexander Popov «Interplay 2020» – подборку эксклюзивной и актуальной танцевальной музыки в миксе. Предыдущие выпуски Interplay собрали свыше 8 миллионов прослушиваний среди международной аудитории на Spotify.

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