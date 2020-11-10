Стриминговий сервис Hulu выпустил трейлер ЛГБТ-ромкома «Самый счастливый сезон».

Смотреть трейлер фильма «Самый счастливый сезон»:

Фильм рассказывает о лесбийской пара Эбби и Харпер, которые приезжают на Рождество в консервативных родителей одной из девушек. Эбби же собирается сделать предложение руки и сердца своей девушке во время ежегодного рождественского семейного ужина, но все все не так просто. Семья Харпер не знает о сексуальной ориентации дочери, а поэтому она представляет Эбби просто как соседку по квартире.

– Думаю, я надеялась увидеть такой рождественский ромком всю мою жизнь. Я так счастлива и горда, что Леа решила подарить его миру. Мне нравится, когда праздничный фильм заставляет тебя тосковать по дому, но одновременно показывает, каким веселым и сложным может быть пребывания там, – сказала Стюарт.

Главные роли в фильме исполнили Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис. Также в ромкомы снялись Элисон Бри, Обри Плаза, Дэн Леви, Джейк Макдорман, Мэри Стинберген, Виктор Гарбер и другие актеры. Режиссером стала Леа ДюВалл, которая вместе с актрисой Мэри Холланд написала и сценарий.

Фильм «Самый счастливый сезон» выйдет 25 ноября на стриминговому сервисе Hulu.

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