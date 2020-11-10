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10 ноября
Королевская коронация и три Ванессы Хадженс в трейлере фильма «На месте принцессы 2»
Стриминговий сервис Netflix представил трейлер фильма «На месте принцессы 2».
Смотреть трейлер фильма «На месте принцессы 2»:
VIDEO
В новой части мы снова попадем в волшебную атмосферу рождественской поры. Герцогиня Маргарет готовится взойти на трон, а американка Стейси пытается свести свою «близнеца» с кондитером. Для этого девушки даже снова поменяются местами. Но внезапно в игру вступает кузина Фиона, которая хочет сорвать коронацию сестры.
Главную роль трех красавиц сыграет актриса Ванесса Хадженс.
Премьера фильма «На месте принцессы 2» запланирована на 19 ноября 2020 на Netflix.
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