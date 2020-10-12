В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» Анастасия Кумейко рассказала о трагической гибели родного человека

Сегодня Анастасия Кумейко сочетает в себе две роли – любящей жены и успешного DJ, которая выступает под псевдонимом Nana. Но такой счастливой она была не всегда. В детстве ей пришлось пережить развод родителей, смерть отца, а после еще и тиранию отчима.

– Родители развелись, когда мне было четыре, – вспоминает Dj NANA. – И с тех пор я каждый год поздравляла его с днем рождения. Но однажды, когда мне было десять, не знаю, по какой причине, не позвонила отцу. «Ничего, – подумала. – Поздравлю, когда встретимся».

Однако эта встреча так и не состоялась – вскоре девушка узнала, что отца не стало.

– Мама посадила нас с братом на диван и сказала, что его больше нет, – с грустью рассказала ведущей Нового канала Анастасия Кумейко. – И первое, что я вбила себе в голову, услышав эту новость, – это произошло из-за меня, из-за того, что я не поздравила его с днем рождения.

Чтобы не травмировать детей, мать сказала, что муж серьезно заболел. Но на самом деле отец Анастасии погиб при более трагических обстоятельствах.

– Папу убили, – призналась Dj NANA. – Это были 90-е. Он возвращался вечером с работы, и его хотели ограбить. А отец ко всему всегда относился с юмором, и, зная его, подозреваю, что начал отшучиваться, пытался поговорить с грабителями… Но те его застрелили. Всю ночь он пролежал на улице. И когда отца нашли, тот еще был жив. Все происходило зимой, и папа отморозил себе органы. Поэтому спасти его не смогли.

Как жилось певице и танцовщице после смерти отца, о ее отношениях с отчимом и карьере в шоу-бизнесе смотрите в интервью Анны Олицкой на ее YouTube-канале «Без комплексов».

А реалити с участием Анны Олицкой «У кого больше?» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Читай также:

Новая артистка MONATIK Corporation NiNO презентует дебютный клип «Словно цветы»: Премьера!

«Жіноча сила»: TAYANNA представила эксклюзивный спецпроект для Apple Music