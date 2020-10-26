Селебрити открыла правду просто отношения с противоположным полом

Американские певцы Селена Гомес и Джастин Бибер были одной из самых любимых звездных пар для миллионов. Они имели яркие чувства, несколько расставаний и многие песни, посвятивших своим отношениям. Но после разрыва Джастин Бибер успел жениться, а Селена Гомес переживала тяжелые времена из-за проблем со здоровьем. Некоторые до сих пор надеется, что бывшие еще будут вместе. Но обсуждение вокруг этого настолько надоели обоим, что Селена Гомес решила прояснить ситуацию своей личной жизни.

В интервью New! magazine Селена Гомес рассказала, что сейчас ни с кем не встречается и наслаждается свободой. «Я одна и мне хорошо в этом статусе. В одиночестве есть много положительных моментов, и я учусь наслаждаться этим », – прокомментировала певица.

Но селебрити не закрывает себя от возможных отношений. Поэтому с ридистю поделилась, какого мужчину хотела бы видеть рядом: «Он должен быть смешным и веселым. Мне нравятся уверенные в себе парни, но в то же время не высокомерны».

Фото: Getty Images

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