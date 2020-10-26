Хилари Дафф снова станет мамой

Артистка готовится к пополнению в семье

Американская певица и актриса Хилари Дафф вскоре станет многодетной мамой. Вместе с мужем Мэтью Кома она ждет третьего ребенка. Об этом рассказала сама селебрити в своем Instagram.

Хилари Дафф опубликовала видео, на котором она вместе с мужем, придерживают ее округлившийся живот. Можно предположить, что рожать звезде еще не скоро.

«Наша семья растет. Хотя пока больше я», – подписала видео Хилари Дафф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Хилари Дафф и Мэттью Кома начали встречаться три года назад. А уже в октябре 2018 у пары родилась дочь Бэнкс. Также актриса воспитывает семилетнего сына Луку Круз от первого мужа Майка Комри. Хилари Дафф и Мэттью поженились в 2019 году.

Фото: Getty Images

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