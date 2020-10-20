В сети опубликовали украинский трейлер фильма «Питер Пэн и Алиса в стране чудес». В нем появилась и голливудская актриса Анджелина Джоли, сыгравшая маму двух культовых сказочных персонажей.

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес: смотреть трейлер фильма

Режиссер фильма Бренда Чэпмен решила объединить две сказочные истории Льюиса Кэрролла и Джеймса Барри, чтобы дать им новую жизнь. А известные актеры Анджелина Джоли, Майкл Кейн и Дэвид Ойелоу придадут персонажам большей современности.

«Прежде чем Алиса попала в Страну Чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их приключения начались благодаря силе воображения, унаследованной от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать »- говорится в описании трейлера.

Премьера фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» в Украине запланирована на 26 ноября 2020. А первый мировой показ прошел в январе этого года на кинофестивале «Сандэнс».

Читай также:

Без белья: Тина Кароль подорвала Instagram горячей фотосессией

Оля Полякова запустила собственное кулинарное шоу!