Адель станет ведущей Saturday Night Live

Весь мир ждет возвращения звезды на телевидение

Британская певица Адель станет ведущей на популярном американском шоу Saturday Night Live. Об этом сама артистка в своем Instagram.

«Черт побери, я так рада этому! И так ужасно взволнована! Мое первое выступление в роли ведущей. Всегда хотела сделать это, но не было подходящего случая. Но можно найти лучшее время, чтобы прыгнуть в неизвестность с головой и надеяться на лучшее, чем 2020 года, верно?» – написала Адель в интригующем посте.

Известно, что выпуск Saturday Night Live с Адель в роли ведущей выйдет на экраны 24 октября. А приглашенной звездой, которая выступит на шоу будет хип-хоп исполнительница H.E.R.

Для Адель появление в Saturday Night Live станет будет ее первым выступлением на телевизионном шоу за 12 лет. Последний раз в телеэфире она появлялась еще в 2008 году. Тогда в США продолжалась предвыборная кампания, частично разрушило карьеру Адель там. По словам певицы, «круг замкнулся, и поэтому я не могу отказать». Неужели таким образом звезда намекает на возвращение на сцену?

Фото: Getty Images

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