У артистки, возможно, начался роман с рэпером

Британская певица Адель уже успела отойти от развода с мужем. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов близкого к звезде инсайдера, который утверждает, что в селебрити назревает новый роман. Избранником стал 37-летний Джозеф Джуниор Аденуга, более известным под псевдонимом Skepta.

– Адель и Skepta сблизились в последние месяцы и часто видятся. На день рождения она подарила ему хорошую золотую цепочку. Он показывал украшение друзьям и, казалось, был очень взволнован этим. Хотя официально они не находятся в отношениях, они очень близки. Между ними существует особая связь. Они проводят все больше и больше времени вместе. Некоторые из их друзей надеются и предсказывают, что однажды они могут стать прекрасной парой, – поделился инсайдер.

Получается, что в свою «новую жизнь» Адель вошла не только со стройной фигурой, но и с новым мужчиной.

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