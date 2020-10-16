Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРадостное событие: В семье Дженнифер Энистон наконец пополнение

Радостное событие: В семье Дженнифер Энистон наконец пополнение

Актриса приютила маленькое чудо

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон наконец стала мамой. Правда, для маленького щенка. В семье актрисы появился новый член семьи. Об этом Энистон рассказала в своем Instagram.

«Привет! Я хотела бы показать вам нового члена нашей семьи … Это (очень устал) Лорд Честерфилд. Он сразу же украл мое сердце», – подписала Дженнифер Энистон видео собачкой.

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Интересно, что собачку знаменитость не приобрел у разведчиков, а взяла в благотворительной организации Wagmor, которая занимается брошенными животными. Это так мимишно!

Фото: Getty Images

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