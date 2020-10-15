Режиссер определился с актерами для своего нового проекта

Американский режиссер Адам МакКей отобрал известных актеров для своего фильма «Не смотри вверх». Главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Джона Хилл и Химеш Патель. Также в качестве камео в картине появятся Тимоти Шала, Гранде и Мэттью Перри. Ранее МакКей объявил, что в фильме сыграют Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.

Сценарий к фильму «Не смотри вверх» напишет сам Адам МакКей. Сюжет расскажет о двух ученых, которых сыграют Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Они узнают, что на Землю летит метеорит, поэтому решают предупредить человечество, но им не верят. Ученые все же пытаются спасти планету.

Старт съемок фильма «Не смотри вверх» запланирован на 19 ноября. Сам фильм выйдет на Netflix, но дата премьеры неизвестна.

Фото: Getty Images

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