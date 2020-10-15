Член королевской семьи прилетит в Великобританию без Меган Маркл

Королева Елизавета срочно попросила принца Гарри вернуться в Лондон на серьезный разговор. Предметом обсуждения станут неосторожные комментарии Гарри по поводу политической ситуации и предстоящих президентских выборов в США в эфире телеканала ABC. Монархиню не устроили слова внука.

Хотя принц Гарри не выполняет обязанности старших членов королевской семьи, но королева Елизавета все же влияет на герцога Сассекского. Дело в том, что члены королевской семьи не могут высказываться на тему политики. А принц Гарри фактически позволил себе комментировать политику США.

Известно, что принц Гарри прилетит в Лондон в течение нескольких ближайших недель. По словам инсайдеров, королева даже подготовила для него коттедж. А значит, что герцог Сассекском задержится в Британии.

Фото: Getty Images

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