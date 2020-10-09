Новая артистка MONATIK Corporation NiNO презентует дебютный клип «Словно цветы»: Премьера!

В сети состоялся релиз дебютного видео новой артистки музыкальной корпорации MONATIK – NiNO. «Словно цветы» – первая композиция творческого пути NiNO, которая войдет в ее сольный ЕР. Инди-поп артистка сочетает в себе потрясающие вокальные данные, неповторимый тембр голоса, чувство стиля и свежее, новое прочтение музыки. Характерная черта дебютной работы NiNO – искренность, душевность, открытость, которые присущи и самой артистке.

Съемки клипа NiNO «Словно цветы» состоялись в столь знаковом для команды MONATIK городе – Одессе (именно здесь продюсер артистки снял, ставшие легендарными, клипы «Кружит», «Vitamin D»). Режиссером видео выступила Таню Муиньо, известная своим сотрудничеством с MONATIK, ROSALIA и Кэти Пэрри.

– Мое музыкальное путешествие начинается прямо сейчас. Я тянусь к солнцу, – объявила NiNO.

Главным героем нового клипа NiNO стал модель Василий Пименов, снявшийся в рекламной кампании Hugo Boss, а его друг, по сюжету клипа, Оу Влад участвовал в показе мирового модного бренда Vetements.

В столь юном возрасте NiNO успела покорить сердца миллионов телезрителей талант-шоу, в которых принимала участие, также артистка дебютировала в качестве актрисы популярного молодежного сериала. Годом позже NiNO выступила на легендарном стадионном шоу MONATIK «LOVE IT ритм», где предстала перед 60-тысячной аудиторией уже самостоятельным артистом.

-Первые надежды… Первая влюбленность… Словно первые цветы… Нино. Как же я тобой горжусь!!! Я помню тебя 11-летнюю, побеждающую в танцевальных и вокальных конкурсах. Такую талантливую и гениальную. Прошло не так много времени, но ты выросла так быстро, словно цветы… Ты – цветы нашей команды!!! Цвети не спеша, расцветай каждую секунду!!! Честно признаюсь, у меня такое чувство, что у моей дочери сегодня премьера. Переживаю несказанно, так мне хочется, чтобы у тебя все удалось! Ты умница и, безусловно, пример для подражания! Пускай цветы прорастают! Всегда рядом #WithLoveAndFlowers. И пусть цветами, самыми красивыми, будет укрыт наш путь… Пусть самыми счастливыми на этом свете… Такими, словно я и ты… такими яркими, живыми, игнорирующими намеки пустоты… Такими… которые, ну, просто невозможно не заметить… Такими, словно я и ты… Цветы… Которые, словно всегда так нехотя, но так стремительно… взрослеющие дети…, – комментирует работу своей подопечной продюсер артистки MONATIK.

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