Артистка показала пять эмоций фантастической женщины в видеопортретах

Украинская певица TAYANNA представила серию специальных роликов-портретов к песням альбома «Жіноча сила» в Apple Music.

Режиссером спецпроекта стал Алан Бадоев. Съемочный процесс был построен исключительно на импровизации TAYANNA в кадре.

– За все время, которое мы сотрудничаем с TAYANNA, я понял для себя простую истину. Она как певица стала обобщенным женским образом, которого давно не было в Украине. Она – больше чем просто голос, она – больше чем музыка в классическом ее понимании. Поэтому, создавая уникальный проект для Apple Music, мы решили отказаться от привычного ему формата live-выступления и вернуться к жанру «видеопортрет», применяя новаторский подход на съемочной площадке, – комментирует режиссер и продюсер певицы Алан Бадоев.

Каждый портрет, каждая песня отвечает за разное эмоциональное состояние главной героини, а TAYANNA становится для режиссерской группы центром эмоциональной выразительности, на котором выстраиваются все мизансцены проекта:

Портрет «Жіноча сила» – это состояние души, когда ты чувствуешь поддержку и любовь вокруг себя, когда полна положительной энергии и силы, когда готова излучать свет и делиться им с миром.

Портрет «Ейфорія» – эмоциональное состояние, когда твои чувства смешанные, но в то же время настолько сильные, что нет возможности им противодействовать. В такие моменты для меня наступает эйфория, в которой я просто растворяюсь.

Портрет «Плачу і сміюся» – тонкое и глубокое чувство, когда ты хочешь плакать и смеяться рядом с человеком, который идет с тобой бок о бок.

Портрет «100 днів» – в этом портрете хотелось как можно ярче показать состояние души в моменты грусти и психологической боли, из которой ты черпаешь силы и энергию продолжать жить дальше.

Портрет «Вийди на світло» – этот портрет создан именно для тех, кто хотя бы раз в жизни заблудился. Заблудился в себе, среди мыслей, в навязанных социумом достижениях и желании не быть собой. Свет всегда в тебе – просто найди его!

Видеопортреты «Жіноча сила» будут представлены также на официальном YouTube-канале TAYANNA 16 октября.

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