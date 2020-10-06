Причиной стал знак зодиака, который не подошел поп-диве

Американская певица Мадонна отказалась работать диджеем Дэвидом Гетта через его знак зодиака. Об этом рассказал сам селебрити программе «Mcfly and Carlito».

Произошло это все еще 11 лет назад. После того, как Дэвид Гетта получил «Грэмми», Мадонна связалась с диджеем, чтобы пригласить на встречу по их сотрудничества. Оказывается, тогда Дэвид Гетта и Мадонна планировали записать альбом. Но все испортил знак зодиака диджея.

Когда Мадонна в разговоре узнала, что Дэвид Гетта Скорпион по знаку зодиака, то отказалась от сотрудничества. Она даже поспешила завершить встречу.

Дело в том, что Мадонна серьезно увлекается астрологией и верит в совместимость знаков. Именно поэтому певица не сотрудничает с определенными знаками зодиака.

Фото: Getty Images

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