Селебрити провела показ белья онлайн

Американская певица Рианна удивила всех новым ярким шоу Savage X Fenty Vol. 2, которое состоялось 2 октября. На нем звезда презентовала новую коллекцию нижнего белья. Показ состоялся в онлайн-формате на платформе Amazon Prime Video.

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Рианна выступает за инклюзивность в понимании красоты, а потому все модели были разного типажа. В шоу приняли участие супермодели Ирина Шейк, Делевинь, Лора Харриер, Уиллоу Смит, Индия Мур, Белла Хадид, Пэрис Хилтон и плюс-size модель Палома Ельсессер, а также певицы Лиззи, Росалията Эрика Джейн. Все знаменитости вышли на подиум в сексуальном белье, выполненной из сетевая, сетки и латекса. В каждой был свой неповторимый образ. Новая коллекция разделена на три тематические линейки Garden of Eden, Dear Diary и Black Widow.

Также во время шоу была представлена ​​дебютная мужская коллекция нижнего белья Savage x Fenty. Ее вместе с Рианной разработал рэпер Кристиан Комбс.

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Фото: Getty Images

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