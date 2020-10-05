Бывшая участница группы Spice Girls предалась ностальгии

Известная дизайнер Виктория Бекхэм запустила линейку помад для губ в тематических оттенках 90-х. На такую ​​коллекцию селебрити вдохновил ее образ в группе Spice Girls – Posh Spice. Именно так в группе прозвали жену Дэвида Бекхэма.

Теперь бьюти-бренд Victoria Beckham Beauty может вернуть тебя в 90-е только с помощью одного из фирменных цветов Posh Lipstick. В линейке представлены помады коричневого, лилового и бежевого цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram victoriabeckhambeauty 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Помада всегда добавляла мне уверенности, когда мне это было нужно, и дополнительной перчинки, когда она уже была на губах. Каждый оттенок воодушевленный конкретным воспоминанием, и хотя моменты, возможно, были моими, энергия и эмоции делятся между всеми нами, – поделилась Виктория Бекхэм с изданием Allure.

Фото: Getty Images

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