Джамала и Pianoбой презентовали клип на дуэтную песню «Эндорфины»: Смотрим!
На днях состоялась премьера нового видеоклипа Джамалы и Pianoбой на композицию «Эндорфины». Режиссером выступил Максим Коцкий, оператором – Дмитрий Чернявский, ранее работавший с Джамалой над видео «Жалі«. Съёмки проходили в Киевской области на территории ландшафтного заповедника Васильковские Карпаты.
Цифровой релиз сингла «Эндорфины» состоялся 11 сентября. Авторы музыки и слов композиции – Джамала и Дмитрий Шуров (Pianoбой).
– На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе. Но нет! Наше видео про любовь, дружбу и одиночество, – рассказывает Джамала. – Мы снимали почти без перерывов с пяти утра до девяти вечера. Это были сложные съемки: было очень холодно, все время нужно было ловить свет… Но в итоге я очень довольна результатом.
– Вообще-то я не большой фанат съемок и как такового красивого вижуала. Я аудиал, для меня картинка – вторична. Поэтому я обожаю клипы, в которых меня нет в кадре 🙂 Но в случае с «Эндорфинами» все произошло как-то само собой. Вот я уже в льняном белом костюме иду по полю, а вот кофейный стол превращается в стойку для пианино – и все, меня захватила магия эндорфинов и голоса Джа. Это легкая и очень музыкальная песня: ее надо слушать, сидя на борту яхты. Ну или танцевать под нее с любимым человеком у камина. И да пребудут с нами эндорфины! – делится Дмитрий Шуров.
Текст (слова) песни Джамала и Pianoбой – Эндорфины
Чтоб, как девченка с огромным ранцем
Бежать по весенним лужам
За только придуманным мужем
Надо-таки влюблятьсяМожет, влюбиться в работу?
В завтрашний день, в субботу?
В утренний кофе и ветер?
В небо, в стихи о лете?
Надо бы, надо, надо влюбиться мнеАвгуст совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100(Хаха, Дима!)Если ты хочешь влюбляться
В Аргентину, машину и глянцы
Помни, что можно меняться и драться
Но с любимыми не расставаться
Жизнь – это бальные танцы
Сегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсе
Чтобы не приземляться
Нужно все время влюбляться
Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100
Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100
Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен…
Август совсем не вечен…
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