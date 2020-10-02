На днях состоялась премьера нового видеоклипа Джамалы и Pianoбой на композицию «Эндорфины». Режиссером выступил Максим Коцкий, оператором – Дмитрий Чернявский, ранее работавший с Джамалой над видео «Жалі«. Съёмки проходили в Киевской области на территории ландшафтного заповедника Васильковские Карпаты.

Цифровой релиз сингла «Эндорфины» состоялся 11 сентября. Авторы музыки и слов композиции – Джамала и Дмитрий Шуров (Pianoбой).

– На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе. Но нет! Наше видео про любовь, дружбу и одиночество, – рассказывает Джамала. – Мы снимали почти без перерывов с пяти утра до девяти вечера. Это были сложные съемки: было очень холодно, все время нужно было ловить свет… Но в итоге я очень довольна результатом.

– Вообще-то я не большой фанат съемок и как такового красивого вижуала. Я аудиал, для меня картинка – вторична. Поэтому я обожаю клипы, в которых меня нет в кадре 🙂 Но в случае с «Эндорфинами» все произошло как-то само собой. Вот я уже в льняном белом костюме иду по полю, а вот кофейный стол превращается в стойку для пианино – и все, меня захватила магия эндорфинов и голоса Джа. Это легкая и очень музыкальная песня: ее надо слушать, сидя на борту яхты. Ну или танцевать под нее с любимым человеком у камина. И да пребудут с нами эндорфины! – делится Дмитрий Шуров.

Текст (слова) песни Джамала и Pianoбой – Эндорфины



Чтоб, как девченка с огромным ранцем

Бежать по весенним лужам

За только придуманным мужем

Надо-таки влюблятьсяМожет, влюбиться в работу?

В завтрашний день, в субботу?

В утренний кофе и ветер?

В небо, в стихи о лете?

Надо бы, надо, надо влюбиться мнеАвгуст совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100(Хаха, Дима!)Если ты хочешь влюбляться

В Аргентину, машину и глянцы

Помни, что можно меняться и драться

Но с любимыми не расставаться

Жизнь – это бальные танцы

Сегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсе

Чтобы не приземляться

Нужно все время влюбляться Надо-таки влюблятьсяЧтоб, как девченка с огромным ранцемБежать по весенним лужамЗа только придуманным мужемНадо-таки влюблятьсяМожет, влюбиться в работу?В завтрашний день, в субботу?В утренний кофе и ветер?В небо, в стихи о лете?Надо бы, надо, надо влюбиться мнеАвгуст совсем не веченМир вовсе не безупреченНо если я влюблен, ты обеспеченЭндорфинами лет так на 100Август совсем не веченМир вовсе не безупреченНо если я влюблен, ты обеспеченЭндорфинами лет так на 100Август совсем не веченМир вовсе не безупреченНо если я влюблен, ты обеспеченЭндорфинами лет так на 100Август совсем не веченМир вовсе не безупреченНо если я влюблен, ты обеспеченЭндорфинами лет так на 100(Хаха, Дима!)Если ты хочешь влюблятьсяВ Аргентину, машину и глянцыПомни, что можно меняться и дратьсяНо с любимыми не расставатьсяЖизнь – это бальные танцыСегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсеЧтобы не приземлятьсяНужно все время влюбляться Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100 Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100 Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен… Август совсем не вечен…

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