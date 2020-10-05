Стриминговий сервис Netflix создал создал копию свадебного платья принцессы Дианы. И все только для одной серии четвертого сериала «Корона».

Фотографией платья из будущего пятого эпизода создатели сериала поделились в официальном Instagram.

«Дизайнер костюмов Эми Робертс, удостоенная награды« Эмми », хотела передать дух и стиль оригинального дизайна Дэвида и Элизабет Эмануэль, не создавая реплику для Эммы Коррин», – говорится в подписи поста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram thecrownnetflix 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Свадебная платья принцессы Дианы считается одной из самых дорогих в истории. Для ее пошива было использовано более 40 метров шелковой ткани цвета слоновой кости, а расшитое оно было вручную десятью тысячами натуральных жемчужин. Шлейф платья был длиной 7,5 метра, декорированный винтажным кружевом XIX века. Стоимость платья на момент свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза составляла 12 000 долларов, что на сегодняшний день равен 31 000 долларов.

Премьера четвертого сезона сериала «Корона» состоится 15 ноября 2020 года.

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