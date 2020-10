Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на сингл No Time To Die. Именно он стал саундтреком одноименного 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

Смотреть премьеру клипа Билли Айлиш – No Time To Die онлайн:

Клип снял Дэниэл Клейнмана – режиссер титров, открывают почти все фильмы о Бонде, начиная с «Золотого глаза». Поэтому в видео можно увидеть не только саму исполнительницу Билли Айлиш, но и кадры из новой части бондианы с Дэниелом Крейгом.

Текст к песне No Time To Die Билли Айлиш написала совместно со своим братом Финнеас. А музыкальное сопровождение создали композиторы Мэтт Данкль и Ганс Циммер, а также гитарист, участник группы The Smiths Джонни Марр.

Напомним, что в Украине премьера фильма «Не время умирать» состоится уже 12 ноября 2020.

