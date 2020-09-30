В песне поднимается тема эмоциональной зависимости и неразделенной любви. Специально для Нового канала Денис вспомнил, как сам выбирался из эмоционального “капкана”.

– Fetish – это песня, в которой живет моя личная история и, я уверен, многие узнают в ней свою. Она для тех, кто не боится экспериментов, экстремальной любви и готов открыть стальное сердце для нового и неизвестного. «Твое тело – это мой храм» – строчка-код, зашита в тексте, и она олицетворяет всю красоту настоящих чувств. Слушайте в наушниках, так более проникновенно, – рассказал Денис Реконвальд.

Трек был записан за одну дождливую киевскую ночь, а финальную аранжировку от первой версии отличает всего лишь несколько обрамляющих звуков. Автор песни Никита Киселев рассказал, что написать сингл его вдохновил сон:

– Мне снились образы завязанных глаз, стального сердца, открытого с помощью ключа… Из этих символов вытекла ключевая фраза: «Ты мой фетиш, холодный титан» и первые строчки песни: «Завязаны глаза, ориентация – звук». Последнее – это когда ты во тьме идешь на свет того самого притягательного, что тебя манит в человеке. И в этот момент не существует ничего кроме, – рассказал Никита.

Трек Fetish заставил Дениса вспомнить безответную влюбленность, которая случилась с ним в прошлом. Он признается, что эти чувства он перенес в стихи, которые пока не решается никому показать. Эксклюзивно Новому каналу артист рассказал, как выбирался из эмоциональной зависимости:

– Самый верный способ – углубиться в свою работу и сфокусироваться на ней. При каких-то сложных обстоятельствах, неурядицах в личной жизни – зарываюсь с головой в свое любимое дело, музыка лечит. В эти периоды у меня появляется даже больше вдохновения, стимула создавать. Это время творить, – поделился артист. – Откровенно, внутренние потрясения очень полезны для артиста. Это все твой внутренний багаж (как говорят в актерской сфере). Когда я что-то переживаю, то беру от этого пользу – запоминаю эмоции, которые в тот момент чувствую, и себя в них. Когда нужно спеть строчку или всю песню так, чтобы зритель, слушатель почувствовал, что история тебе близка и что ты искренен с ним, – я себя погружаю в определенное состояние, вспоминая личный опыт.

Что же, ждем новых песен от Дениса.

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