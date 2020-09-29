Украинская певица призналась, как и с кем она любит отдыхать

По случаю Дня туризма звезды отечественного шоу-бизнеса делятся в соцсетях историями о любимых городах Украины. Чаще всего «городами силы» называют Киев, Харьков и Одессу. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) певица и модель Даша Астафьева рассказала, за что она любит Львов.

– Обожаю города, которые имеют особую историю, – говорит певица. – Загадочный город Львов постоянно меня манит.

Даша признается, она часто приезжает с подругами в город Льва.

– В последний раз мы устроили настоящее детокс-пати, – говорит певица. – Отдыхали от телефонов и избавлялись от негатива. А еще устроили мне красивую фотосессию. Потому что поехали продюсер, фотограф и я – модель (улыбается).

Серию чувственных фото Даша опубликовала на своей странице в Instagram. На некоторых она позирует в белье, держа в руках бокал с шампанским, а на других – обнаженная, прикрывшись одеялом. Автор фотографий – подруга певицы, известный фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Соня Плакидюк.

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