Ценители искусства смогут насладиться работами известного художника до 18 октября

Галерея М17 приглашает посетить экспозицию Виктора Сидоренко – «Несвоєчасне». Его выставка состоит из двух проектов – цикла «Пляж и берег» и Un-Timely. Посетители увидят не только картины, но и эксклюзивные материалы – «архив» создания работы «Пляж и берег»: фотографии и видео крымских пляжей и акварельные эскизы.

– Меня восхищает сама история создания полотен, потому что сначала были фотографии, затем видео-работа, потом эскизы и уже дальше от эскизов он пришел к живописному полотну, которое и стало конечным результатом этого проекта, – делится впечатлениями директор М17 и куратор выставки Наталья Шпитковська.

Идея несвоевременности и самобытности искусства остается основной в творческой жизни художника:

– Работы или картины, которые были не актуальны, я стирал. Возвращаясь к ним, добавлял элементы, которые мне были нужны. Поэтому я выбрал необычную, темпоральную технику для выполнения этих работ. Считаю, что не стоит бояться стать «неактуальным» в привычном понимании этого слова, стать несвоевременным, стоит бояться не быть живым, – подчеркнул художник Виктор Сидоренко.

Виктор Сидоренко является известной фигурой в современном украинском искусстве. Время, Память и История – центральные идеи его проектов. В сферу творческих интересов художника входят специфические реалии нашего времени – проблемы памяти, вопрос идентификации личности в современном мире, перспективы человека в новой глобализационной модели. Исследовательская направленность его творчества также касается и прошлого, но с подчеркнуто деидеологизированным отношением к культурному наследию и с использованием возможностей новых медиа.

Работы Виктора Сидоренко можно увидеть в Галерее М17 до 18 октября.

Фото предоставлено Галереей М17