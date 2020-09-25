Новый каналG.spaceШОУМАНИЯГалерея М17 приглашает на выставку Виктора Сидоренко «Несвоєчасне»

Галерея М17 приглашает на выставку Виктора Сидоренко «Несвоєчасне»

Ценители искусства смогут насладиться работами известного художника до 18 октября

Галерея М17 приглашает посетить экспозицию Виктора Сидоренко – «Несвоєчасне». Его выставка состоит из двух проектов – цикла «Пляж и берег» и Un-Timely. Посетители увидят не только картины, но и эксклюзивные материалы – «архив» создания работы «Пляж и берег»: фотографии и видео крымских пляжей и акварельные эскизы.

– Меня восхищает сама история создания полотен, потому что сначала были фотографии, затем видео-работа, потом эскизы и уже дальше от эскизов он пришел к живописному полотну, которое и стало конечным результатом этого проекта, – делится впечатлениями директор М17 и куратор выставки Наталья Шпитковська.

Идея несвоевременности и самобытности искусства остается основной в творческой жизни художника:

– Работы или картины, которые были не актуальны, я стирал. Возвращаясь к ним, добавлял элементы, которые мне были нужны. Поэтому я выбрал необычную, темпоральную технику для выполнения этих работ. Считаю, что не стоит бояться стать «неактуальным» в привычном понимании этого слова, стать несвоевременным, стоит бояться не быть живым, – подчеркнул художник Виктор Сидоренко.

Виктор Сидоренко является известной фигурой в современном украинском искусстве. Время, Память и История – центральные идеи его проектов. В сферу творческих интересов художника входят специфические реалии нашего времени – проблемы памяти, вопрос идентификации личности в современном мире, перспективы человека в новой глобализационной модели. Исследовательская направленность его творчества также касается и прошлого, но с подчеркнуто деидеологизированным отношением к культурному наследию и с использованием возможностей новых медиа.

Работы Виктора Сидоренко можно увидеть в Галерее М17 до 18 октября.

Фото предоставлено Галереей М17

афиша М17