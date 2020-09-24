… и поделилась первым фото с новорожденной дочерью

Радостные новости появились с самого утра! Вчера вечером, 23 сентября, украинская певица Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Об этом она рассказала на официальной странице в Instagram, опубликовав первое фото с новорожденной малышкой.

«Дякую, сонечко, що ти в мене є! – написала в микроблоге Светлана Тарабарова, которая показала сына в новогоднем клипе. – 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 гр, дівчинка???????? Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців☝????»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 23 Сен 2020 в 8:58 PDT

Подписчики новоиспеченной мамочки принялись засыпали ее Instagram-страницу многочисленными поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего ее малышке. К поздравлениям присоединились и звездные коллеги певицы, в том числе: Тимур Мирошниченко, Надежда Матвеева, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко и другие.

Напомним, о второй беременности Светланы Тарабаровой стало известно в мае этого года. Объявить об интересном положении певица решила необычным способом: исполнительница поделилась снимками чувственной черно-белой фотосессии и призвала будущих мам поддержать ее флешмоб #Найкрасивіша.

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