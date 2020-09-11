На YouTube опубликовали официальный трейлер новой нового фильма Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина».

Фестиваль Рифкина: смотреть трейлер фильма

Фильм «Фестиваль Рифкина» рассказывает о супружеской паре, которая вместе уже много лет. Как-то они вместе прилетают на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Мужчина решил улететь вместе с женой, так как заметил, что ей понравился один молодой режиссер. Пытаясь проследить за своей женой, мужчина и сам влюбляется в очаровательную испанку.

В фильме сыграли Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон, Сержи Лопес, Уоллес Шоун, Кристоф Вальц и другие. Сценарий и режиссура принадлежат Вуди Аллену.

Премьера «Фестиваля Рифкина» состоится 18 сентября 2020 в Сан-Себастьяне.

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