Музыкальный жанр K-pop добрался до украинского шоу-бизнеса. Встречайте 18-ти летнюю Uliana Royce, которая наметила сделать музыкальную революцию.

Девушка пробует себя в новом для нашей страны жанре. Ее талант заметил Артем Пивоваров, и так началось сотрудничество певицы с Pivovarov Production. Артем стал автором песни Sayounara и делает ставки на прорыв Uliana Royce в шоубизе:

– Uliana Royce — это талантливая певица, которая решила добавить новые краски в украинский шоу-бизнес, начав новую эру в музыке. Мы вместе с Pivovarov Production будем в этом ей активно помогать, – рассказал он.

Над созданием клипа трудилась команда более чем из шестидесяти профессионалов. А самой Ульяне специально для клипа пришлось освоить вождение мотоцикла и впервые в жизни взять в руки настоящую катану.

– Это было достаточно сложно, потому что, во-первых, катана – это холодное оружие. Во-вторых, она была довольно тяжелой и остро заточенной, а в-третьих, на площадке я была не одна, в шаге от меня танцевали хореографы, поэтому я обязана была быть предельно внимательной! – поделилась певица.

Давайте посмотрим, что получилось:



Авторами видео стали Максим Шелковников и Денис Маноха, а продюсером съемки выступил Виталий Денчук. В течение месяца режиссеры со своей командой продумывали детали, разрабатывали графические спецэффекты и строили декорации в виде настоящего японского мегаполиса. И вышло зрелищно.

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