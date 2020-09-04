Сингл войдет в с первого испаноязычного альбома артистки

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представиоа клип на трек «A huevo» из своего первого испаноязычного альбома «Ecléctica».

Смотреть премьеру клипа Настя Каменских|NK – A huevo онлайн:

– Я как настоящая девушка-космополит кайфую от невероятного симбиоза колоритных и близких мне по духу культур – украинской и мексиканской – настроение которых присутствует в каждой песне моего нового альбома. Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментов в своем творчестве, – рассказала о будущем альбоме Настя Каменских.

Название нового трека «A huevo» имеет мексиканское происхождение. Это сленг, в переводе означает «круто / офигенно». В клипе NK предстает перед нами в четырех невероятно ярких образах. Режиссером видео выступил Леонид Колосовский.

– Настя всегда готова идти вперед, пробовать что-то новое и не зацикливаться на чем-то одном. Мне нравится ее смелость и готовность участвовать в любых моих экспериментах. На съемках мы сталкиваемся с различными трудностями, но Настя никогда их не боится, – рассказал Леонид Колосовский.

Настя Каменськиих назвала свой новый альбом «Ecléctica», поскольку это слово означает соединение различных стилей и идей. А именно таковы песни артистки. В альбом войдет семь треков, в которых собраны танцы, много любви и крутой настроение.

Читай также:

DAYTON – Namysto. Дебютный трек нового артиста. Зацени!

«Не время умирать»: второй трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде